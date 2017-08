Dader van racistische moorden met nieuwe medicijnencocktail geëxecuteerd in Florida

In Florida is donderdag (vrijdagochtend Belgische tijd) een man geëxecuteerd voor een dubbele moord met racistisch motief. Daarbij werd een nieuwe dodelijke medicijnencocktail gebruikt. Het ging om de eerste executie in Florida in 18 maanden.

De 53-jarige Mark Asay kreeg een injectie met drie medicijnen. Het eerste middel dat werd toegediend was het verdovingsmiddel etomidaat.

Dat middel is goedgekeurd door het hooggerechtshof in Florida, maar het is volgens sommigen niet bewezen dat het middel werkt bij een executie. Etomidaat vervangt midazolam, dat moeilijker te verkrijgen is sinds verschillende farmabedrijven weigeren het product te leveren voor executies.

Asay werd ter dood veroordeeld voor de moord op twee mannen in 1987. Tijdens de fatale schietpartij op een van zijn slachtoffers, de 34-jarige Afro-Amerikaan Robert Lee Booker, maakte hij racistische opmerkingen.

Blanke man

Zijn executie was de eerste sinds het hooggerechtshof de executies in de staat tegenhield, omdat het de manier waarop mensen ter dood veroordeeld worden niet grondwettelijk vond. Donderdag verwierp dat Supreme Court het laatste beroep van Asay zonder commentaar te geven.

Asay was de eerste blanke man die in Florida werd geëxecuteerd voor de moord op een zwarte man, aldus de autoriteiten. Sinds 1976, toen de staat de doodstraf weer invoerde, werden al zeker 20 zwarten geëxecuteerd voor moord op blanken. In totaal executeerde Florida in die periode 92 mensen.