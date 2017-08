Kirsten Flipkens strandt in kwartfinales dubbelspel

Twee uur nadat Kirsten Flipkens in de kwartfinales van het enkelspel werd uitgeschakeld is ook het dubbeltoernooi voor de Kempense voorbij op het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven (hard/776.000 dollar).

Samen met de Nederlandse Demi Schuurs ging Flipkens eveneens in de kwartfinales in twee sets onderuit tegen de Australische tweede reekshoofden Ashleigh Barty en Casey Dellacqua: 6-3 en 6-3 na 58 minuten.

Barty en Dellacqua nemen het in de halve finales op tegen Elise Mertens en de Tsjechische Kristyna Pliskova.

In het enkelspel verloor Flipkens (WTA 72) eerder op de dag bij de laatste acht van de Australische Daria Gavrilova (WTA 26). De Kempense, kwalificatiespeelster in New Haven, ging met 6-2 en 6-4 onderuit. Elise Mertens (WTA 46) profiteerde van het forfait van de Chinese Shuai Zhang (WTA 29) om een ticket voor de halve finales te bemachtigen. Mertens, die zich tevens via de kwalificaties op de hoofdtabel knokte, neemt het bij de laatste vier op tegen ofwel de Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 11), het tweede reekshoofd, ofwel de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 20).