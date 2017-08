Donald Trump gebruikt eclips om Obama te treiteren: ‘Begrijpt hij wel wat een zonsverduistering is?’

Een opvallend beeld van president Donald Trump en voorganger Barack Obama verscheen vandaag op de Twitteraccount van Trump. Op de foto ‘overschaduwt’ Trump Obama beetje bij beetje tot er een ‘eclips’ plaatsvindt. Critici stellen echter dat Trump het concept van een zonsverduistering niet helemaal vat.

Het was YouTube-acteur Jerry Travone die de meme tweette naar de president. Die meme viel duidelijk in de smaak bij Trump, want hij retweette hem meteen via zijn eigen Twitteraccount. Travone had het beeld naar eigen zeggen gespaard om het ‘op het juiste moment’ te delen.

‘Ik was het beu dat mensen altijd zeggen dat onze president niets bereikt heeft. Ik wist dat dit totaal niet klopte. Ik wou tonen dat onze president een unieke leider is. Ik heb tijdens de verkiezingen al meerdere keren gezegd dat ik over gebroken glas zou kruipen om mijn stem uit te brengen voor Donald Trump.’

De man had echter nooit gedacht dat Trump zijn bericht ook zelf zou delen. ‘Ik dacht dat ik aan het dromen was. Dat de president de tijd heeft genomen tijdens zijn extreem drukke dag om mijn foto te retweeten is zo’n eer.’

‘Begrijpt Trump wel wat een eclips inhoudt?’

Sommigen vragen zich echter af of Trump het concept van een eclips wel helemaal begrijpt. ‘Dus, hij is het kleinere ding dat tijdelijk het veel grotere en heldere ding blokkeert. Wil iemand deze man eens leren hoe analogieën werken?’, tweette schrijfster Erin Gloria Ryan.

Ook het Amerikaanse magazine Time haalt aan dat de meme wetenschappelijk gezien nergens op slaat. ‘Bij een zonsverduistering wordt een warm, lichtgevend object tijdelijk verduisterd door een donkere, dode en gevoelloze steen. Deze steen is klein, zo’n 400 keer kleiner dan dat grote lichtgevende ding. Maar het is ook 400 keer dichterbij, en dus lijkt het veel groter dan het is. De grootte en het belang ervan zijn slechts een illusie als gevolg van de nabijheid.’

‘Bovendien is het net tijdens een eclips dat de zon zich in bepaalde manieren van haar helderste kant toont. Tijdens een zonsverduistering is het net het verborgen voorwerp, Obama in dit geval, dat je van je sokken blaast, en niet het voorwerp dat de zon verduistert. Maar dat was ongetwijfeld niet het punt dat president Trump wilde maken.’