Ruud Vormer hard voor Club Brugge na uitschakeling in Europa League: “Dit is een schande”

Aanvoerder Ruud Vormer wist nauwelijks onder woorden te brengen hoe zwaar de Europese exit aankwam. “Ik heb het heel moeilijk, dit doet zoveel pijn”, sakkerde hij. “Het is de eerste keer dat dit me overkomt in Brugge. Nu rest alleen nog de competitie. Onze supporters verdienen dit niet. Dit kan niet.”

“Het is een schande dat we tegen dit AEK uitgeschakeld zijn. De Turken van Basaksehir, dat was een level te hoog. Maar deze ploeg niet. Tja, we creëren te weinig. We hadden nog redelijk grip in de eerste helft. Tot de 1-0 valt, toen stortte het in elkaar. Zij kregen nog meer het gevoel dat ze ons konden pakken. En dan werd het moeilijk om te drukken, zoals we hadden afgesproken. En na de rust hebben we eigenlijk ook geen kans meer gehad. Die 12 op 12 in de competitie verzacht dit niet. We wilden Europees spelen. Dit wordt wennen.”

Leko: “We vergaten dat voetballen over winnen gaat”

Club Brugge-coach Ivan Leko was na de 3-0 nederlaag duidelijk. “Dit is een heel pijnlijke avond, want onze ambitie was om dit jaar Europees te spelen. Ik denk dat we te naïef speelden. We vergaten dat voetbal spelen ook over winnen gaat. We hadden te veel balbezit en wilden te mooi spelen denk ik. We misten dat killer instinct om te winnen. ”

Foto: BELGA

“Nu moeten we een goede analyse maken. We moeten het killer instinct dat we in de Jupiler Pro League wel hebben, terugvinden. Als we in België driemaal kunnen winnen op verplaatsing, moet je hier ook kunnen winnen”, zo vond Ivan Leko.

Club Brugge stelde dit seizoen een grote kern samen met het oog op Europees voetbal. Wat moet daar nu gebeuren? “De groep is inderdaad groot. Maar de beste spelers zullen vanaf nu spelen. De ploeg blijft van meeste belang”, aldus Ivan Leko nog.