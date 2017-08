‘Breng oorlogstuig niet zelf naar politie’

Politieagenten in het stadje Dixon in de VS wisten niet wat ze zagen toen een man met een kartonnen doos met explosieven langskwam in het kantoor. Het zou gaan om oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog. De politie roept op om dergelijke zaken niet zelf naar het kantoor te brengen, maar die te laten ophalen.

De politie van Dixon, in de staat Illinois, publiceerde een foto waarop het tuig te zien is. Het gaat zowel om ontplofte munitie als projectielen die nog intact lijken, waaronder antitankgeschut.

Een oudere man zou die dit weekend zelf zijn komen afleveren, zegt een woordvoerder van de politie aan NBC Chicago. Hij zou zelfs beginnen schudden zijn met het materiaal.

Om incidenten te vermijden wordt ‘wie niet-ontplofte antitankmunitie in huis heeft’ gevraagd de politie te contacteren. Die komen het dan ter plekke ophalen.

(1/2) If you find an unexploded WWII anti-tank round in your home, PLEASE, don't drive it to the police department in a cardboard box. pic.twitter.com/Wsu0V7kFWG — Dixon Police (@DixonPolice) 22 augustus 2017

(2/2) Call us and we will come to you to help dispose of it. Big thanks to @winnsheriff for coming down to assist! pic.twitter.com/6THKg1OMdG — Dixon Police (@DixonPolice) 22 augustus 2017

Het blijkt niet om een alleenstaand geval te gaan. De politie van Sunnyvale in Californië postte eerdere deze zomer ook al een foto van explosieven die in het kantoor waren afgeleverd.