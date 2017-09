‘Ouders willen tonen dat ze alles aankunnen’

Kind & Gezin beseft als geen ander dat een perfecte gezinssituatie niet bestaat, en al helemaal niet met een nieuwe baby in huis. De kraamkaartjes moeten hulp vragen én aanbieden makkelijker maken.

‘Ouders willen tonen dat ze alles alleen wel kunnen redden, terwijl ze vaak vragen hebben over de zorgen voor een kind’, zegt woordvoerder van Kind en Gezin Leen Du Bois. ‘Ze leven in de veronderstelling dat ouders hun nieuwe leven maar moeten aankunnen.’

Om de aanpassing iets makkelijker te maken geeft Kind en Gezin speciale kaartjes aan ouders. Met slogans als ‘Terwijl jij lekker rust, maak ik voor jou iets wat je zeker lust’, ‘Er is altijd wel wat te doen, in huis of in het groen’, ‘Even een andere plek, een ander geluid: ik neem jou uit’ of ‘Maak jij het lijstje, ik maak het reisje’ is het volgens Du Bois gemakkelijker om hulp te vragen.

‘Hulp kan allerlei dingen zijn, een kwartiertje opvang terwijl de ouder een boodschap doet. Of even op de oudere kinderen passen terwijl de mama borstvoeding geeft’, aldus Du Bois. Maar de kaartjes maken de omgekeerde beweging ook gemakkelijker. ‘Bezoekers kunnen door de kaartjes ook gemakkelijker hun hulp aanbieden, zonder het gevoel te hebben zich op te dringen.’

Nieuwe routine

Vooral de eerste weken na de bevalling moet het gezin wennen aan een nieuwe routine. Een tweede belangrijk moment is wanneer de ouders opnieuw gaan werken. ‘Dat kan een nieuw moment zijn om de kaartjes opnieuw boven te halen’, besluit Du Bois.