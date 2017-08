‘Wie hier Allahu akbar roept, wordt direct neergeschoten’

Het is de burgemeester van Venetië menens met de strijd tegen terroristen. ‘Wie hier Allahu akbar roept, wordt na drie stappen neergeschoten’, aldus Luigi Brugnaro op een conferentie over extremisme in Rimini.

De rechtse burgemeester van Venetië vindt dat het ‘naïeve optimisme’ bij de aanpak van terroristen moet plaatsmaken voor keiharde maatregelen. ‘Wij moeten de stad en de burgers laten zien dat we er zijn, dat we in staat zijn om te reageren. Wie hier Allahu akbar roept, wordt na drie stappen neergeschoten’, aldus de burgemeester.

Het is niet duidelijk of de politie van de toerische trekpleister ook effectief de opdracht heeft gekregen om onmiddellijk te reageren als iemand Allahu akbar roept.4

Volgens Brugnaro is zijn stad veiliger dan Barcelona en werpen de vele veiligheidsmaatregelen die genomen zijn hun vruchten af. In maart werden nog 4 Kosovaarse mannen opgepakt die plannen zouden gehad hebben om de Rialto-brug over het Canal Grande op te blazen.

In Rimini kwam Brugnaro nog een keer terug op het oprollen van die terreurcel. ‘ Ze wilden naar Allah gaan’, aldus de burgemeester.