Martinez verrast: geen Nainggolan, wel geblesseerde Hazard bij Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez heeft vrijdagmiddag verrast met zijn selectie Rode Duivels. AS Roma-middenvelder Radja Nainggolan werd niet opgeroepen, de voorlopig nog geblesseerde Eden Hazard is er wel bij. Kort na de bekendmaking van de selectie liet Nainggolan weten af te haken als Rode Duivel.

Eén opvallende afwezige in de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor de Rode Duivels: Radja Nainggolan. Het zou om een disciplinaire sanctie gaan omdat de middenvelder te laat arriveerde voor de wedstrijdbespreking tegen Estland. Meteen daarop maakte ‘de Ninja’ echter bekend niet meer te willen uitkomen voor de Belgische nationale ploeg. Lees daar hier meer over.

Eden Hazard, die nochtans met een blessure kampt en dit seizoen nog niet in actie kwam bij Chelsea, werd wèl geselecteerd. Bij Chelsea zal coach Antonio Conte daar echter niet al te blij mee zijn (lees meer).

In plaats van Nainggolan komt Burnley-middenvelder Steven Defour terug in de selectie. Ook flankverdedigers Jordan Lukaku en Thomas Meunier werden weer opgeroepen.

Met nog vier speeldagen te gaan in groep H heeft België immers met zestien op achttien een voorsprong van vier punten op de Grieken, en vijf punten op Bosnië-Herzegovina. Met acht op twaalf in de resterende wedstrijden zijn de Duivels dus altijd zeker van de groepswinst en een ticket voor Rusland. Het programma oogt lastig met ook nog een verplaatsing naar Bosnië (7 oktober in Zenica), maar naast Gibraltar zakt ook Cyprus (10 oktober) op de slotspeeldag nog naar België af en zes op zes is een vereiste tegen deze twee landen. In dat geval zijn mathematisch twee punten voldoende tegen Griekenland en Bosnië, aangezien bij een gelijke stand het doelsaldo doorslaggevend is en België daarin met +22 tegenover +7 voor Griekenland en +8 voor Bosnië nu reeds ongenaakbaar is.

Selectie:

Doelmannen (4): Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Chelsea/Eng), Simon Mignolet (Liverpool/Eng), Matz Sels (Anderlecht)

Verdedigers (7): Toby Alderweireld (Tottenham/Eng), Laurent Ciman (Montréal Impact/Can), Vincent Kompany (Manchester City/Eng), Jordan Lukaku (Lazio Roma/Ita), Thomas Meunier (PSG/Fra), Thomas Vermaelen (FC Barcelona/Spa)), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng)

Middenvelders (10): Yannick Carrasco (Atlético Madrid/Spa), Nacer Chadli (West Bromwich/Eng), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Steven Defour (Burnley/Eng), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United/Eng), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach/Dui), Youri Tielemans (AS Monaco/Fra), Axel Witsel (Tianjin Quanjian/Chn)

Aanvallers (7): Michy Batshuayi (Chelsea/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Chelsea/Eng), Romelu Lukaku (Manchester United/Eng), Dries Mertens (Napoli/Ita), Kevin Mirallas (Everton/Eng), Divock Origi (Liverpool/Eng)