UZ Leuven gaat toch klacht indienen tegen verspreider vals filmpje

Het UZ Gasthuisberg in Leuven gaat toch een klacht indienen tegen de man die een filmpje op Facebook postte van een zogezegde vechtpartij tussen een agressieve vluchteling en hulpverleners in het UZ Leuven.

‘Dit is Gasthuisberg. Daar zou ik willen op uitkomen. Tss 6 planken dragen ze die dankbare vluchteling buiten.’ Die boodschap begeleidde een filmpje dat sinds afgelopen vrijdag gretig werd gedeeld op Facebook.

Daarin worden twee zorgverleners in elkaar geslagen in de gang van een ziekenhuis. Volgens J.N. uit Sint-Truiden, die het bericht online plaatste, speelden de feiten zich af op de campus Gasthuisberg van het UZ Leuven en is de dader een vluchteling.

Het ziekenhuis reageerde opvallend snel met een post op zijn Facebookpagina: ‘Dit filmpje is niet opgenomen in campus Gasthuisberg of een andere campus van UZ Leuven. We veroordelen elke vorm van geweld, evenals het gebruik van dit soort filmpjes voor het verspreiden van haatdragende boodschappen.’

Hoewel het ziekenhuis gisteren genoegen leek te nemen met het feit dat Facebook het filmpje had verwijderd, kondigde het vanmiddag toch aan dat het klacht zou indienen tegen de Limburgse bedrijfsleider die het filmpje op Facebook postte. De eventuele schadevergoeding zal UZ Leuven schenken aan een initiatief of instelling die zich inzet voor de bestrijding van racistische of gewelddadige boodschappen of het verspreiden van ‘fake news’.

Hetzelfde filmpje leidde een paar maanden geleden ook al tot controverse in Frankrijk. Maar de echte oorsprong van de beelden ligt in het Russische Novgorod. Een dronken Rus zou er in februari de verpleegsters hebben aangevallen. De man werd overigens gearresteerd.