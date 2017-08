'Politie aangemaand om rechten minderjarigen te schenden'

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) reageert verbolgen op een nieuwe richtlijn die de politiediensten sinds kort moeten volgen, waardoor minderjarigen die opgeroepen worden voor een politieverhoor, niet meer altijd worden bijgestaan door een advocaat. De Salduzwetgeving maakt die bijstand nochtans uitdrukkelijk verplicht.

Wie opgeroepen wordt voor een politieverhoor heeft als gevolg van de Salduzwetgeving het recht zich te laten bijstaan door een advocaat, brengt de OVB, dat alle Vlaamse advocaten groepeert, donderdag in een persbericht in herinnering. Bij minderjarigen is die wettelijke bescherming nog groter: de wet bepaalt dat die geen afstand kan doen van de bijstand. Wanneer een minderjarige zich zonder advocaat aanbiedt voor een verhoor, moet er eerst een verplicht overleg met een advocaat plaatsvinden. Ook tijdens het verhoor zelf en bij alle latere verhoren (een ondervraging of het invullen van een verhoorformulier) moet de minderjarige door een advocaat worden bijgestaan. ‘Zo wil de wetgever’, aldus de Orde.

Alleen ziet de Orde in een recent gewijzigde richtlijn van het College van procureurs-generaal een aanmaning voor politiediensten om de wet niet na te leven. ‘In die richtlijn staat hoe ze dat verhoor van een minderjarige moeten aanpakken. De verplichte bijstand door een advocaat is er zomaar in geschrapt. ‘

‘Noch geconsulteerd, noch geïnformeerd’

De OVB merkt op ‘noch geconsulteerd noch geïnformeerd werd’ voor de nieuwe richtlijn, die ‘het hele parlementaire debat dat hierover reeds werd gevoerd’, volgens de Orde miskent. ‘Toen lag ook al het voorstel op tafel om de verplichte bijstand van een advocaat tijdens het verhoor te laten wegvallen. Dat voorstel werd ernstig bekritiseerd door de OVB en later ook door de Raad van State.’

Volgens de Orde hebben regering en parlement daarop ‘beslist om het controversiële voorstel niet te volgen. Dat het College die richtlijn tijdens de vakantieperiode alsnog rondstuurt naar de politiediensten, zet het parlement volledig buiten spel.’

De OVB bezorgde het College intussen een uitvoerige argumentatie en ‘vraagt haar advocaten intussen bij ieder verhoor van minderjarigen tegen die onwettige situatie te protesteren. Het is onaanvaardbaar dat, tegen de wet in, eenzijdig de rechten van minderjarigen worden ontnomen.’