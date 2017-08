Catalaanse politie bevestigt ‘onofficieel’ contact met Belgische politie

De Catalaanse politie, de zogenaamde ‘Mossos d’Esquadra’, bevestigt dat ze een 'onofficieel contact' had met de Belgische politie over Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Barcelona. Dat schrijft het persagentschap Europa Press.

De Spaanse minister voor Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido verklaarde woensdag nog dat de Guardia Civil en de Policía Nacional nooit door ons land werden gecontacteerd over imam Abdelbaki Es Satty.

Ook de Catalaanse autoriteiten ontkenden in eerste instantie dat ze niet gewaarschuwd waren over de imam. Maar de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, die voor het eerst gewag had gemaakt van de contacten, bleef bij zijn eerdere verklaringen. Nu nuanceren de Catalaanse autoriteiten dus eerdere berichten.

Volgens Europa Press zou er een jaar geleden een informeel contact geweest zijn via e-mail tussen een lid van de Belgische politie en een functionaris van het commissariaat-generaal voor informatie van de ‘Mossos’. De Catalaanse politie zou geantwoord hebben dat ze geen informatie had over de imam.

EEl País, dat bronnen bij de antiterreurdiensten citeert, schrijft dat de Mossos wel zou gecommuniceerd hebben dat een man met dezelfde familienaam opdook in een terreurzaak. Volgens de krant maakte hij allusie op Mustafa Es Satty, familielid van de imam van Ripoll. Die verbleef naar verluidt een tijdlang in hetzelfde appartement waar twee terroristen zich hebben opgehouden die rechtstreeks betrokken waren bij de aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid.

Diezelfde man zat ook een tijdlang in de cel vanwege zijn vermoedelijke betrokkenheid bij een jihadistische cel die terroristen naar Irak stuurde om er te strijden aan de zijde van al-Qaeda. Het netwerk waar de cel deel van uitmaakte, liet daders van de aanslagen in Madrid ontsnappen uit Spanje, onder meer via België. De Audiencia Nacional, de rechtbank in eerste aanleg, sprak Mustapha Es Satty uiteindelijk vrij.

El País stelt vast dat de communicatie over mogelijke radicalisering en terrorisme over de imam, die bovendien vastzat voor drugsfeiten, beperkt bleef tot het lokale niveau. 'Noch in België, noch in Spanje raakte ze op een hoger niveau', schrijft de krant.