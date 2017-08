Stuk Amazonewoud ter grootte van Denemarken mag tegen de grond

De Braziliaanse regering heeft een immens reservaat binnen het Amazoneregenwoud beschikbaar gemaakt voor commerciële exploitatie. Want er zou onder meer massaal veel goud te vinden zijn.

De Braziliaanse president Michel Temer probeert al jaren een wondermiddel te vinden tegen de economische crisis die zijn land al evenlang teistert. In maart kwam het ministerie van Mijnbouw en Energie met het voorstel om een reservaat dat in 1984 in het Amazoneregenwoud gecreëerd werd, beschikbaar te maken voor commerciële exploitatie. Dat zou het land volgens het ministerie een enorme economische boost kunnen geven.

Het RENCA-reservaat bevat immers immense voorraden goud, ijzer, mangaan en andere kostbare mineralen. Woensdag bleek uit het Braziliaanse staatsblad dat de president overstag gegaan is en zijn akkoord gegeven heeft om het te laten exploiteren. Een stuk regenwoud ter grootte van Denemarken mag ontgonnen worden.

Alleen is de beslissing een ramp voor het klimaat. Het Amazonewoud wordt ook wel eens de long van onze planeet genoemd, want een belangrijke zuurstofleverancier voor mens en dier, maar het krimpt jaar na jaar. Zo zou een derde ervan tegen 2030 verdwenen zijn. En beslissingen zoals die van Temer versnellen dat proces alleen maar.