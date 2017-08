Man opgepakt voor terreurdreiging rond concert in Rotterdam

De Nederlandse politie heeft een 22-jarige man aangehouden in verband met de terreurdreiging rond een popconcert in Rotterdam. Dat melden verschillende Nederlandse media.

Agenten vielen rond 02.00 uur de woning van de verdachte binnen. Hij wordt verhoord over de dreiging met een aanslag. Zijn huis wordt doorzocht.

In de omgeving van concertzaal de Maassilo in Rotterdam heeft de politie woensdagavond een busje met gasflessen erin tegengehouden. De chauffeur van de bestelwagen is aangehouden. Het busje ‘reed verdacht heen en weer’ vlak bij concertzaal de Maassilo, waar normaal gezien een concert van de Amerikaanse rockband Allah-Las zou doorgaan. Dat werd eerder op de avond afgelast, nadat burgemeester Aboutaleb rond half zes door de Spaanse politie werd verwittigd dat er een terreurdreiging zou zijn.

De man die in Rotterdam werd aangehouden omdat hij een busje, met Spaanse nummerplaat, vol met gasflessen bestuurde, had volgens Spaanse media geen banden met jihadisten. De gasflessen waren bedoeld voor thuisgebruik, aldus het Spaanse persbureau Europa Press.

Volgens de politie van Rotterdam was de Spaanse bestuurder monteur van beroep. ‘Hij was dronken, en is overgebracht naar het politiebureau. De man had een logische verklaring voor het vervoer van de gasflessen. Verder is er niets verdachts aangetroffen in het voertuig’, aldus de politie.