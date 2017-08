Terreurcel Barcelona plande nog grotere aanslag: tweede opslagplaats vol explosieven gevonden

De terreurcel achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils had plannen voor een veel grotere en dodelijke aanslag. Dat is woensdag nogmaals gebleken. De speurders hebben een tweede basis gevonden van de terroristen waarin ook een pak explosieven opgeslagen lagen.

Op woensdagavond 16 augustus werd in Alcanar, een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona op tweehonderd kilometer van Barcelona, een woning vernield door een ferme explosie. De knal was tot kilometers ver te horen. Aanvankelijk leek het om een ongelukkig toeval te gaan, maar intussen weten we beter.

In het huis was de terreurcel achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils een veel grotere aanslag aan het voorbereiden door er meer dan honderd gasflessen op te slaan die ze vervolgens zou kunnen gebruiken voor meerdere aanslagen. Omdat de ontploffing van woensdagavond de politie kon alarmeren, kozen ze voor plan B: een dag later met een bestelwagen inrijden op mensen op de Ramblas en mensen aanvallen met wapens in Cambrils.

Monumenten

Nu enkele spilfiguren van de terreurcel al verhoord konden worden, krijgen de speurders een steeds betere kijk op de plannen die de terreurcel echt had. De Sagrada Familia opblazen blijkt nog niet eens alles te zijn geweest. De terroristen wilden alle monumenten in Barcelona met de grond gelijk maken.

De explosieven die bij die aanslag gebruikt zouden worden, vonden de speurders in een tweede opslagplaats van de terroristen: een boerderij wat verder in Catalonië. De politie vond er het rijbewijs en de identiteitskaart van twee leden van de terreurcel.