Burgemeester lacht exhibitionisme weg: 'Een blote piemel, is dat nu zo erg?'

Een exhibitionist die al twee jaar naakt opduikt in de buurt van het Albertkanaal in Kwaad­mechelen, heeft opnieuw toegeslagen. 'Rond 11.45 uur ging ik maandag lopen langs het kanaal', vertelt een 25-jarige vrouw. 'Aan de overkant wandelde een man. Tot mijn verbazing trok hij zijn broek af en begon zich te bevredigen, terwijl hij mij aankeek.'

Politiecommissaris Geert Wouters bevestigt dat er de voorbije maanden drie klachten zijn binnen­gekomen. 'We ­nemen die klachten ­serieus', zegt hij.

Zijn burgemeester, Dirk De Vis (CD&V), lacht de feiten weg. 'Ach, we leven in een pornografische maatschappij en u zegt mij dat er iemand gechoqueerd is door een piemel. Wat kan ik doen? We kunnen moeilijk de politie dag en nacht laten surveilleren in die buurt. Zolang de situatie niet levensbedreigend is, nemen we geen actie.'