Pesticidesector naar Raad van State tegen Waals verbod op Roundup

Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, is naar de Raad van State gestapt tegen het Waals verbod op het gebruik van producten op basis van glyfosaat, zoals Roundup. Dat meldt L’Echo donderdag. Eerder zette de organisatie ook al gelijkaardige stappen tegen de Brusselse maatregelen. Ook tegen de Vlaamse beslissingen plant Phytofar juridische stappen.

Sinds 1 juni mogen onkruidbestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten niet meer vrij verkocht worden aan particulieren in winkels in Wallonië. Waals Milieuminister Carlo Di Antonio wilde daarmee het voorzorgsprincipe toepassen op een product waarvan de gezondheidsrisico’s voor verdeeldheid zorgen in wetenschappelijke middens.

In Vlaanderen geldt geen verkoopsverbod, maar sinds midden juli mogen particulieren pesticiden zoals Roundup niet meer gebruiken.

Phytofar uit kritiek op de uiteenlopende regelingen in de verschillende gewesten, en meent dat de verboden gebaseerd zijn op politieke in plaats van wetenschappelijke overwegingen.

Onder meer Monsanto, dat Roundup produceert, Bayer Cropscience, BASF en Syngenta zijn lid van Phytofar.