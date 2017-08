Jorinde Verwimp 19e in Grand Prix, Laurence Roos 22e bij debuut tijdens EK dressuur

De 24-jarige Laurence Roos debuteerde woensdag op het Europees kampioenschap dressuur in het Zweedse Göteborg met een persoonlijk record op de Grand Prix en stoot zo, net als Jorinde Verwimp, door naar de halve finales. Duitsland won afgetekend goud in de landencompetitie.

Laurence Roos, getraind door 10-voudig Belgisch kampioen Jeroen Devroe, maakte pas in september van vorig jaar haar overstap naar de senioren maar kon zich met haar 12-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP), Fil Rouge, toch al plaatsen voor het EK in Göteborg. Hun beste internationale prestatie op de Grand Prix lieten ze vorige maand in Aken optekenen met een score van 68.886 procent. Toen ze woensdag in Zweden de piste inreed, was haar groet nog een beetje schuchter maar daarna reed ze met haar hengst een heel evenwichtige proef die beloond werd met een percentage van 70.843 of een verbetering van bijna twee procent van haar persoonlijk record. In het individuele klassement leverde dat een 22e plaats op.

Ook Jorinde Verwimp reed met haar 17-jarige ruin Tiamo een voortreffelijke Grand Prix en kreeg daarvoor 71.286 procent, goed voor de 19e plaats.

Op die manier mogen onze beide landgenoten door naar de halve finale onder de vorm van een Grand Prix Special, die vrijdag verreden wordt en voorbehouden is aan de top 30 van de Grand Prix.

Duitsland domineerde de landencompetitie met drie combinaties in de top vier. Enkel het Deense toptalent, de 25-jarige Cathrine Dufour, kon zich met een derde plaats tussen de Duitse overheersing wringen. Duitsland won goud, Denemarken zilver en het brons was voor thuisland Zweden. België kon geen team opstellen omdat Fanny Verliefden in laatste instantie forfait moest geven wegens een blessure van haar paard Indoctro vd Steenblok, waardoor er maar twee combinaties overbleven. Om deel te kunnen nemen aan de landencompetitie moest men minimum drie vertegenwoordigers in actie laten komen.