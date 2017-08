De politiebadge waarmee de aanslagen van 22 maart worden herdacht, wordt geplagieerd. Een firma uit Luik laat ze namaken en verkoopt ze zonder de opbrengst aan het goede doel te doneren.

De badge werd ontworpen door Maxime Van De Wilt, een agent uit Brussel, na de aanslagen in Maalbeek en Zaventem. Ook een politieman raakte zwaargewond bij de aanslagen. ‘Om die collega te helpen, hebben we de vzw Blue Line opgericht. We boden de badge te koop aan voor 8 euro. Twintigduizend stuks zijn er al verkocht. De opbrengst was integraal voor de gewonde collega.’

De badge – met daarop Manneken Pis geborduurd die een lading dynamiet uitplast – viel ook in de smaak bij de Luikse firma Oritex. ‘Ze laat die badge namaken en verkoopt ze als officiële herdenkingsbadge. De opbrengst steekt ze in eigen zak.’

Daarom heeft de vzw een klacht ingediend. ‘We hebben copyright op die badge. Daarom hebben we een gerechtsdeurwaarder gestuurd. Als zij niet onmiddellijk stoppen met de verkoop van hun namaak, zullen we verder gaan.’

Bij de firma Oritex – nota bene gespecialiseerd in textiel voor politie en andere veiligheidsdiensten – wil men niet reageren. ‘Het klopt dat er een onderzoek loopt. Maar we zeggen daar niks over, zolang de zaak niet afgesloten is’, zegt eigenaar Richard Orinel. De badge is inmiddels al wel van de website gehaald