VN onderzoekt Saoedische luchtbombardementen op Sanaa

Zeker vijftig Jemenieten, onder wie veel burgers, zijn woensdag om het leven gekomen bij een reeks Saoedische luchtbombardementen in de omgeving van Sanaa, die onder meer een hotel in de voorstad Arhab troffen. Dat heeft een functionaris van de Houthi’s gezegd, de sjiitische ‘rebellen’ die grote delen van Jemen controleren.

De Verenigde Naties kondigden aan, de berichten over de raids te onderzoeken. ‘Het is duidelijk dat eender welke aanval op burgers onaanvaardbaar is’, zei een woordvoerder van secretaris-generaal Antonio Guterres.

De bombardementen viseerden verschillende doelwitten in en rond de hoofdstad.

Het hoofd van de Rode Maan in Sanaa, Hussein al-Tawil, zei in een verklaring aan de pers dat er zeker 35 personen om het leven kwamen tijdens een van de raids in Arhab, een plaats ten noorden van Sanaa. ‘We hebben zes ziekenwagens naar Arhab gestuurd, waar we 35 lichamen aantroffen. We brachten 13 gewonden naar 3 ziekenhuizen’, zei de verantwoordelijke, van wie de organisatie gelieerd is aan de Houthi-rebellen, die onder andere de hoofdstad van Jemen controleren.

Er liggen nog lichamen onder het puin, zei hij. Het agentschap Saba, dat gecontroleerd wordt door de rebellen, spreekt van 71 slachtoffers, doden en gewonden samen. De raid is volgens het agentschap het werk van de Arabische coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, die de regering steunt die naar het zuiden is gevlucht.