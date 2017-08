REACTIES. Froome heeft “veel geleerd” over zijn Vuelta-concurrenten, Lutsenko beleeft mooiste moment in carrière

Chris Froome staat iets steviger aan de leiding in het klassement van de Vuelta. Hij telt nu tien seconden voorsprong op Tejay van Garderen en elf op Esteban Chaves. Nog altijd peanuts, maar wel zag hij Vincenzo Nibali en Romain Bardet kostbare tijd verliezen. “Ik heb vandaag veel geleerd over mijn rivalen”, klonk het na afloop van de vijfde rit bij de leider van Team Sky.

Froome blikte tevreden terug. “Als ik bij de start van de etappe had geweten dat de dag op deze manier zou eindigen, dan zou ik daar zeker voor getekend hebben”, vertelde hij. “Als je nu kijkt naar de tijdverschillen, dan zijn die toch al wat groter. Ook al was het slechts een slotklim van zo’n 3 km. Ik kan zeker tevreden zijn over vandaag en ben andermaal zeer trots op mijn team, dat sterk gereden heeft.”

“Ik voel dat ik de Tour goed heb doorstaan en een goede conditie te pakken heb in de Vuelta. Wat ik vandaag vooral onthoud, is hoe mijn rivalen het gedaan hebben. Esteban Chaves lijkt één van de sterkste klimmers te zijn, Alberto Contador deed het ook goed vandaag (hij kon net zoals Chaves bij Froome blijven op het eind, nvdr.). Ook Tejay van Garderen doet nog mee en heeft met Roche een sterke ploegmaat, dus BMC heeft meerdere opties om uit te spelen.”

Vincenzo Nibali won de voorbije dagen wat tijd terug die hij verloren had na de ploegentijdrit. Woensdag botste de Italiaan bergop andermaal op zijn limieten. Nibali verloor 26 seconden en Bardet 49. “Ik was verrast dat Vincenzo, Romain en ook Fabio Aru (tien seconden verlies, nvdr.) tijd verloren hebben. Maar dit was slechts de vijfde etappe, het is nog ver naar Madrid en ik kan me voorstellen dat we een andere koers krijgen zodra we echt in het hooggebergte koersen”, besloot Froome.

Lutsenko: “Grootste zege ooit”

Alexey Lutsenko (24) heeft woensdag in de vijfde etappe van de Vuelta zijn tiende profzege geboekt. De rit naar Ermita Santa Lucia is de grootste overwinning in zijn carrière.

Hij pakte al ritzeges in Parijs-Nice (2016) en in de Ronde van Zwitserland (2015), maar een overwinning in een grote ronde had de Kazach nog niet op zijn palmares. “Ik nam voor de eerste keer deel aan de Vuelta in 2014 en werd toen tweede (na ritwinnaar Winner Anacona), nu boek ik wel een zege en dat is ongelooflijk. Het spreekt voor zich dat dit mijn grootste zege ooit is.”

“Dit is voor mij een enorme opsteker na de Tour de France, waarin ik hard ten val kwam en nooit het niveau haalde dat ik wilde halen. Ik reed die Tour wel uit, maar het was moeilijk. Daarna nam ik de tijd om te recupereren en sprak ik met mijn team. Ik heb goed getraind voor deze Vuelta, heb de goede vorm te pakken en ben trots dat ik de zege haal. Ik ben hier ook om het WK voor te bereiden. Dus dit geeft alvast vertrouwen, want dit was toch wel een zware etappe waarin ik het merendeel van het werk op het eind alleen deed, en dat met tegenwind, wat het nog een tikkeltje zwaarder maakte. Dit is groots en dat ik de eerste Kazachse winnaar ben in de Vuelta na Vinokorouv, onze manager, betekent ook wel veel voor onze ploeg.”