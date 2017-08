In de omgeving van concertzaal de Maassilo in Rotterdam heeft de politie woensdagavond een busje met gasflessen erin tegengehouden. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb bekendgemaakt. Het busje reed met een Spaanse nummerplaat. Een concert van de Amerikaanse band Allah-Las in de Maassilo werd afgelast ‘in verband met een terreurdreiging’.

De chauffeur van de bestelwagen is intussen aangehouden. Het busje 'reed verdacht heen en weer' vlak bij concertzaal de Maassilo, waar normaal gezien een concert van de Amerikaanse rockband Allah-Las zou doorgaan. Dat werd eerder op de avond afgelast, nadat burgemeester Aboutaleb rond half zes door de Spaanse politie werd verwittigd dat er een terreurdreiging zou zijn.

Officieel is er nog geen verband tussen het verdachte Spaanse busje en de terreurdreiging. De Nederlandse politie is volop bezig met het onderzoek. De explosievenopruimingsdienst doorzoekt het busje.

De burgemeester sluit niet uit dat er sprake is van toeval. Het kan ook een loodgieter of een lasser zijn die toevallig in de buurt was, zei hij. 'We moeten niet te snel conclusies trekken.'

De Maassilo, de evenementenlocatie waar het concert gehouden zou worden, maakte het nieuws van de afgelasting bekend via Twitter. Behalve dat het om ‘een terreurdreiging’ ging, werden geen verdere details gegeven.