Het WK is onder een gunstig gesternte begonnen voor de krappe Belgische delegatie, die slechts vijf renners afvaardigde. Tuur Dens, Fabio Van Den Bossche, Brent Van Mulders en Nicolas Wernimont, vier eerstejaars, reden in de kwalificaties van de ploegenachtervolging de twaalfde tijd. Het volstond niet voor een stek in de reeksen, maar ze realiseerden wel een nieuw Belgisch record, 4.12.961.

Het vorige record, Moskou 2009 - 4.14.621., stond op naam van Moreno De Pauw, Gijs Van Hoecke, Jonathan Breyne en Matthias Raeymaekers.

Vanavond rijdt Shari Bossuyt de scratch. Morgen doet Dens in dit nummer ervaring op.

De Belgische junioren worden in Italië gecoacht door Kenny De Ketele, die eerder in deze categorie al succesvol was op het EK in Anadia. Van Den Bossche-Wernimont behaalden er goud in de ploegkoers.