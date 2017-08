‘Spaanse autoriteiten niet op de hoogte van Belgische contacten over imam’

Noch de Guardia Civil, noch de Spaanse nationale politie werd door België gealarmeerd over de imam van Ripoll Abdelbaki Es Satty, die achter de aanslagen in Barcelona zou zitten. Dat heeft de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken verklaard.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte herhaalde woensdag tijdens een interview met het Spaanse persbureau EFE dat de Belgische autoriteiten in 2016 aan de Spaanse autoriteiten informatie hadden gevraagd over de Spaanse imam Abdelbaki Es Satty. Die wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen in Catalonië, en op dat ogenblik bevond hij zich in België. Ons land wou meer informatie over mogelijke banden tussen de imam en terrorisme.

Bonte verklaarde dat de aanwezigheid van de imam tot bezorgdheid leidde binnen de moslimgemeenschap, die beslist had om de man uit de moskee te verbannen. ‘De imam van buurgemeente Diegem kwam naar ons met vragen over hem, aangezien hij in Vilvoorde woonde. Het leek hem een rare man, die beslist had Spanje te verlaten omdat hij daar geen toekomst had, en zichzelf de titel van imam had gegeven, maar geen documenten had die dat bewezen’, stelde Bonte.

Met droefheid vernamen en veroordelen wij nogmaals de verschrikkelijke aanslag van donderdag in Barcelona. We betuigen ons medeleven aan de naasten van de slachtoffers en de inwoners van Barcelona. Deze zulke laffe daden en daders presenteren in geen elk geval de islam, een religie die staat voor ‘vrede en harmonie ongeacht ras, klasse of geloof, die juist de redding van levens aanmoedigt.’

De Imam in kwestie is bij ons geweest om een baan te vragen als Imam. We hebben hierbij natuurlijk ter controle zijn documenten gevraagd. Tijdens het vragen naar zijn documenten gedroeg hij zich zeer verdacht. Zijn gedrag heeft ons ertoe geleid om naar de 'bevoegde autoriteiten' te stappen.

Toen we hem gevraagd hebben ons het attest van goed gedrag en zeden aan te bieden, kon hij het ons niet voorstellen, waarop wij als verantwoordelijke van de moskee hem duidelijk hebben gemaakt dat hij hier geen plaats had en moest vertrekken.

Wij werken samen met alle bevoegde autoriteiten om het samenleven te bevorderen. Moslimgemeenschap van Machelen-Diegem

Volgens de burgemeester hadden zowel de Belgische politie als de Spaanse autoriteiten geen bevestiging van mogelijke banden tussen de imam en terroristische milieus.

‘Niet gecontacteerd’

Maar de Spaanse minister voor Binnenlandse Zaken Juan Ignacio Zoido verklaarde woensdag echter dat de Guardia Civil en de Policía Nacional ‘geen enkele informatie’ hadden gekregen van ons land, zo melden de Spaanse media. En ook bronnen binnen de Catalaanse politie melden dat niemand hen gecontacteerd had over het mogelijk gevaarlijke karakter van Es Satty.

De minister stelde tijdens een persconferentie met zijn Franse ambtgenoot Gérard Collomb nog dat de uitwisselingen van informatie, de versterking van de controles van de buitengrenzen, het beheer van documentatie en de uitwisseling van passagiersgegevens in real time erg belangrijk zijn. Spanje en Frankrijk zullen de nadruk leggen op die punten tijdens de bijeenkomst van EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken op 14 september in Brussel.

Uitwijzingsbevel geannuleerd

Nog in de Spaanse pers raakte woensdag bekend dat een Spaanse rechter in maart 2015 het uitwijzingsbevel annuleerde van Es Satty van Spanje naar Marokko. De rechter oordeelde dat hij niet gevaarlijk was.

Heet gaat om een rechter in de oost-Spaanse stad Castellon, waar de Marokkaanse imam vier jaar in de cel doorbracht voor drugsfeiten. De rechter meende dat hij zijn ‘inspanningen om in de Spaanse samenleving te integreren’, had aangetoond, preciseert de Spaanse Justitie in een mededeling. De rechter voerde aan dat hij slechts een delict had gepleegd, werkte en in zijn ogen geen ‘reëel en voldoende zwaar gevaar voor de openbare orde’ betekende.