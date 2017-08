Reizigers kunnen weer met al hun bagage op luchthaven terecht

‘Mensen die met Brussels Airlines reizen mogen terug alle bagage meebrengen om in te checken’, aldus woordvoerder Geert Sciot van Brussels Airlines woensdagavond.

Eerder op de dag vroeg de vliegtuigmaatschappij nog om - in de nasleep van de staking bij bagagebehandelaar Swissport die woensdagmorgen afliep - enkel met handbagage naar Brussels Airport te komen. Vanaf morgen/donderdag zal ook het transport van cargo weer worden verzorgd door Brussels Airlines. Het vrachtvervoer was sinds het uitbreken van de spontane staking dinsdag stilgelegd.

Dinsdag heeft Brussels Airlines door de staking bij de bagagisten van Swissport 26 vluchten moeten annuleren, 200 van de Brussels Airlines-vluchten op de stakingsdag hadden vertraging. ‘Waren er woensdagmorgen nog vertragingen van een half uur, tegen woensdagavond waren er nog vervolgvertragingen van circa twintig minuten’, aldus Sciot.

Vlucht met alleen maar koffers

Alle aandacht gaat inmiddels naar het terugbezorgen van de achtergebleven valiezen naar de plaats die de passagiers hebben opgegeven. In totaal waren zo’n 15.000 stuks achtergebleven.

‘Gisteren zijn een zestigtal vrijwilligers van ons personeel in de bres gesprongen om toch een aantal vluchten te helpen laden en lossen. Woensdag hebben we zelfs een vlucht van Brussels Airport naar Parijs gehad met alleen maar koffers aan boord van Afrikareizigers’, aldus de woordvoerder.

Hij schat dat de helft van de achtergebleven koffers van klanten van Brussels Airlines intussen onderweg is naar de klanten, dat zou dan om zo’n 3.000 koffers gaan. Blijven er 3.000 andere over die in de komende uren hun eigenaars, via de lucht of via de weg, zullen nareizen.