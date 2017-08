Kevin Borlée strijdt mee om de knikkers in prestigieuze seizoensfinale Diamond League in Zürich

Kevin Borlée is de enige Belg tijdens de zestien finales van het Diamond League-circuit donderdag in Zürich. Hij strijdt er op de 400m mee om de hoofdprijs van 50.000 dollar of ruim 43.000 euro. In de Young Diamonds Challenge krijgen drie beloftevolle landgenoten een kans om zich te tonen aan het grote publiek.

Door de afzegging van wereldrecordhouder Wayde van Niekerk krijgt Kevin Borlée de kans om in Zwitserland in de Diamond League-finale aan te treden. Daarin beginnen alle atleten die zich wisten te plaatsen weer van nul, en mag de dagwinnaar zich ook eindwinnaar noemen. Tot de favorieten in de grote seizoensfinale behoort de Brusselaar echter helemaal niet. Vooral Steven Gardiner en Isaac Makwala komen daarvoor in aanmerking. Borlée maakte zondag bij de Diamond League in Birmingham nog een vermoeide indruk. Hij klokte er 46.23.

Jongeren Tuur Bras (17 jaar, 110m horden), Eliott Crestan (18 jaar, 800m) en Manon Depuydt (20 jaar, 200m) krijgen een uitgelezen kans om op het internationale toneel aan te treden. Vooral Bras en Crestan zijn grote beloften, en namen al aan internationale jeugdtoernooien deel.

Op internationaal vlak is het vooral uitkijken naar Mutaz Barshim in het hoogspringen en een duel Dafne Schippers versus Elaine Thompson in de 200 meter. Schippers is één van de zestien kersverse wereldkampioenen die in Zürich aantreden. In de 5.000m neemt Mo Farah het in zijn allerlaatste pistewedstrijd op tegen de Ethiopiër Muktar Edris, die hem op die afstand wist te kloppen op het WK. In de 800 meter zou de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya een aanval op het wereldrecord doen.

De overige zestien finales staan acht dagen later tijdens de Memorial Van Damme in Brussel op de agenda. Philip Milanov is daar de enige Belg die in aanmerking komt voor de eindzege. Enkele andere landgenoten, zoals Nafi Thiam, nemen deel op uitnodiging.

Belangrijkste deelnemers:

Mannen

100 m: Justin Gatlin (VSt), Asafa Powell (Jam), Ronnie Baker (VSt), Akani Simbine (Zaf)

400 m: Steven Gardiner (Bah), Isaac Makwala (Bot); Kevin Borlée (Bel)

1500 m: Elijah Manangoi (Ken), Timothy Cheruiyot (Ken), Absel Kiprop (Ken), Filip Ingegrigtsen (Noo)

5000 m: Mo Farah (GBr), Muktar Edris (Eth), Paul Chelimo (VSt)

400 m horden: Karsten Warholm (Noo), Yasmani Copello (Tur), Kerron Clement (VSt)

Hoogspringen: Mutaz Essa Barshim (Qat)

Polsstok: Sam Kendricks (VSt), Renaud Lavillenie (Fra)

Verspringen: Luvo Manyonga (Zaf)

Speerwerpen: Thomas Rohler (Dui), Johannes Vetter (Dui)

Vrouwen

200 m: Elaine Thompson (Jam), Dafne Schippers (Ned), Shaunae Miller-Uibo (Bah), Marie-Josée Ta Lou (Ivo)

800 m: Caster Semenya (Zaf), Francine Nyonsaba (Bur), Margaret Wambui (Ken), Sifan Hassan (Ned)

100 m horden: Sally Pearson (Aus), Dawn Harper-Nelson (VSt)

3000 m steeple: Emma Coburn (VSt), Ruth Jebet (Bhr)

Hinkstapspringen: Yulimar Rojas (Ven), Caterine Ibargüen (Col), Olga Rypakova (Kaz)

Kogelstoten: Gong Lijiao (Chn), Anita Marton (Hon), Michelle Carter (VSt)

Speerwerpen: Barbora Spotakova (Tsj)