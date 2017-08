U herinnert zich wellicht nog het interview van Robert Kelly op de BBC, enkele maanden geleden. Niet omwille van wat hij zei, maar wel omdat zijn kinderen het interview hilarisch verstoorden. Tijdens een debat over melkallergie op ITV News was het woensdag opnieuw prijs. De kleuter Iris Wronka klom midden in het gesprek op tafel, omdat ze blijkbaar een high-five wou van presentator Alastair Stewart. Die pakte de situatie bewonderenswaardig kalm aan.