Veldrijder Daan Hoeyberghs ruilt Beobank-Corendon voor Team Steylaerts

De 22-jarige veldrijder Daan Hoeyberghs verlaat Beobank-Corendon voor Team Steylaerts. Hoeyberghs is bij het team van Bart Wellens toe aan zijn tweede profseizoen.

Hoeyberghs maakte indruk in zijn slotjaar als belofte, maar de overstap naar de profs verliep niet vlekkeloos, aldus Team Steylaerts. “Mijn laatste jaar als belofte was veelbelovend, maar vorig seizoen bij de profs kwam het er niet uit. Ik hoopte een aantal mooie ereplaatsen te behalen, maar dat is niet gelukt. En tijdens het seizoen is het moeilijk om het roer nog helemaal om te gooien”, verklaart Hoeyberghs. “Ik heb lang vertoefd bij Beobank-Corendon en de nieuwe adem die ik nu vind bij Team Steylaerts is misschien exact wat ik nodig heb. Het is de ideale omgeving om mijn niveau terug te vinden en zelfs verder op te krikken. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.”

Ploegleider Bart Wellens gelooft rotsvast in het talent van de crosser uit Mol. “Daan is een meerwaarde voor de ploeg in de breedte. We mogen niet verwachten dat hij potten gaat breken, maar Daan kent zijn kwaliteiten en zeker in de A-crossen die niet tot een klassement behoren mag hij op een paar uitschieters mikken”, aldus Wellens. “Het talent dat hij bij de beloften etaleerde, kan niet weg zijn en hij heeft ook zijn leeftijd mee. Bij ons krijgt Daan de kans om in alle rust en zonder stress te groeien. En een onbekende is hij zeker niet. Gianni Vermeersch en Marcel Meisen werkten hun wegprogramma af bij Beobank-Corendon en leerden Daan zo de voorbije zomer kennen.”