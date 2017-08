Extreemrechtse verdachte Charlottesville gaat zichzelf aangeven

Christopher Cantwell, één van de mannen die gezocht wordt na de rellen in het Amerikaanse Charlottesville eerder deze maand, wil zichzelf aangeven bij de politie. De extreemrechtse activist speelde een hoofdrol in de documentaire die Vice maakte over het racistische geweld daar.

In Charlottesville, een stad in de Amerikaanse staat Virginia, trokken rechtse extremisten en neonazi's twee weken geleden in een stoet door het centrum om de verwijdering van een standbeeld van generaal Robert E. Lee verhinderen, die onder meer tegen de afschaffing van de slavernij was. Na rellen met linkse tegenbetogers reed de 20-jarige James Alex Fields Jr. met zijn auto in op de tegenbetoging. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten 19 anderen gewond.

Magazine Vice maakte een reportage van het rechtse protest en de daaropvolgende rellen. Het volgde daarbij enkele activisten, onder wie ook Cantwell. ‘Er gaan nog heel wat mensen sterven voor wij hier klaar zijn’, verklaarde hij daarbij ontspannen. Nadat de reportage de ronde begon te doen op internet, vreesde Cantwell naar eigen zeggen voor zijn leven.

'Anders had ik zijn tanden eruit moeten slagen'

Ondertussen zocht de politie Cantwell ook voor drie overtredingen: twee keer zou hij ongeoorloofd gebruik gemaakt hebben van traangas en hij zou ook iemand verwondingen hebben toegebracht met een explosief of met vuur. De man gaf toe dat hij pepperspray had gebruikt tegen een tegenbetoger, maar volgens hem ging het om zelfverdediging. 'Anders had ik zijn tanden eruit moeten slagen.'

Dinsdagavond verklaarde Cantwell dat hij zichzelf zou aangeven, al zei de extreemrechtse activist. Dat zou gebeuren binnen de 24 uur, maar 'waarschijnlijk veel vroeger', aldus Cantwell, die naar eigen zeggen uitkijkt naar zijn rechtszaak.

Bekijk hier de reportage van Vice: