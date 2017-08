Volgende week donderdag is het exact twintig jaar geleden dat de Britse prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk. De BBC zendt komende zondag 'Diana, 7 Days' uit, een exclusieve documentaire over de dood van Diana. In die documentaire komen ook haar zonen William en Harry aan het woord. Dit fragment is alvast een voorproefje van hun emotionele getuigenissen.