Matijs Dierickx en Freek Golinski hebben zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het dubbeltoernooi op het WK badminton in het Schotse Glasgow.

In de tweede ronde gingen de Belgen woensdag met 21-9 en 21-7 onderuit tegen de Chinezen Huang Kaixiang en Wang Yilyu (het dertiende reekshoofd). In het enkeltoernooi werd Maxime Moreels (BWF 89) dinsdag gewipt in de eerste ronde.