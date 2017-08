Politie bevestigt: vrouwenlijk is dat van vermiste Deense journaliste

Het aan de kust van Kopenhagen ontdekte vrouwenlichaam is wel degelijk dat van journaliste Kim Wall. 'Het DNA stemt overeen met dat van Kim Wall', bevestigt de politie van Kopenhagen woensdagmorgen via Twitter.

De 30-jarige vrouw werd voor het laatste gezien toen ze op 10 augustus aan boord stapte van een onderzeeër van de Deense ingenieur Peter Madsen. Ze wou een een reportage schrijven over de onderzeeër- en rakettenbouwer. Toen ze ‘s nachts haar terugkeer niet meldde, nam de familie contact op met de reddingsdiensten. Maar de vrouw bleef spoorloos.

Foto: EPA

Madsen beweerde eerst dat hij de journaliste na haar bezoek weer aan land had gezet. Wat later zou hij technische problemen met zijn onderzeeër hebben gekregen. De onderzeeër zonk en Madsen werd gered.

Maar de politie werd achterdochtig en pakte de uitvinder op. De man veranderde vervolgens zijn verhaal en verklaarde dat de vrouw bij een ongeluk aan boord om het leven kwam. Over de precieze omstandigheden is niets bekend. Daarna zou hij het lichaam in de Baai van Koge in het water hebben gegooid. De politie startte een zoekactie.

Maandag vond een fietser een menselijke romp op de zuidelijke oever van Amager, het eiland dat voor Kopenhagen ligt. Hoofd, armen en benen ontbraken, zei politiewoordvoerder Jens Moller Jensen dinsdag. Andere lichaamsdelen zijn voorlopig niet gevonden.