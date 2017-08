Personeel Swissport hervat het werk

Het personeel van bagageafhandelaar Swissport op de luchthaven van Zaventem heeft het werk hervat. Toch adviseert Brussels Airport reizigers die vandaag vertrekken nog om enkel handbagage mee te nemen.

Een onverwachte staking bij de bagage­afhandelaar Swissport op Zaventem trof gisteren tienduizenden passagiers. Gisteravond kwam het tot een akkoord waarbij zestig personeelsleden die nu deeltijds werken, voltijds ingezet worden tot eind september. Daarop besliste de ochtendploeg vanmorgen om opnieuw aan het werk te gaan.

'Het zijn zeer moeilijke discussies geweest', zegt Kurt Callaerts van ACV Transom. 'Dit gaat over frustraties van jaren. Het is moeilijk geweest om de medewerkers te overtuigen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. We hopen dat de directie van Swissport de afspraken zeer strikt zal naleven. In het het verleden heeft de directie niet altijd even goed de sectorale cao's gevolgd.'

Toch adviseert Brussels Airport reizigers die vandaag vertrekken nog om enkel handbagage mee te nemen. Omdat er nog een serieuze achterstand moet worden weggewerkt, moeten reizigers rekening blijven houden met vertragingen en mogelijk nog geannuleerde vluchten.

Wie absoluut ruimbagage wil inchecken, krijgt het advies om ook handbagage met het nodige minimum mee te nemen, aldus de woordvoerster. De luchthavenuitbater vraagt daarbij de afmetingsvoorschriften voor handbagage te respecteren, alsook de regels rond bijvoorbeeld vloeistoffen en gels.

Swissport baggage handlers are resuming work. Delays and disruptions in baggage delivery are still to be expected today. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) 23 augustus 2017

Brussels Airlines, de belangrijkste klant van Swissport op Zaventem, bevestigt het advies van Brussels Airport. 'Reizigers moeten rekening houden met de impact van de staking en de opgelopen achterstand(, zegt woordvoerster Kim Daenen. 'We kampen nu met vertragingen van een halfuur tot een uur. Mogelijk zullen we nog vluchten moeten annuleren.'

Reizigers kunnen best de website van de maatschappij in de gaten houden.