Mogelijk over enkele dagen al extra Amerikaanse troepen in Afghanistan

Al binnen enkele dagen of mogelijk een paar weken komen de eerste nieuwe Amerikaanse troepen aan in Afghanistan. Dat heeft generaal Joseph Votel, de hoogste Amerikaanse bevelhebber in het Midden-Oosten, dinsdag gezegd.

“Voor ons is het nu het belangrijkst dat we enkele troepen ter plaatse krijgen om een impact te hebben op de lopende gevechten”, aldus Votel.

Een woordvoerster van het Amerikaanse Central Command, op de MacDill-luchtmachtbasis in Tampa (Florida), bevestigde de uitspraken.

In een langverwachte toespraak over zijn plannen gaf de Amerikaanse president Donald Trump maandag aan dat hij het Amerikaanse engagement in Afghanistan wil versterken.

Hoeveel en of er extra soldaten er komen, zei Trump niet in Fort Myer (Virginia). ‘De vijanden van Amerika moeten onze plannen niet kennen.’ Eerder op de dag had Fox News nog gemeld dat er 4.000 extra troepen naar Afghanistan gestuurd worden. Er zijn nu nog altijd 8.400 Amerikaanse soldaten in het land.