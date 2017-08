Twee arrestaties in Marokko voor banden met terroristen Catalonië

De Marokkaanse autoriteiten hebben twee mensen opgepakt die worden verdacht van banden met de terroristen die vorige week de aanslagen in Catalonië pleegden. Dat meldt Reuters op basis van de Marokkaanse tv-zender 2M dinsdagavond.

Een van de twee mannen is een 28-jarige die 12 jaar in Barcelona heeft gewoond. Hij wordt verdacht van banden met IS en zou plannen gehad hebben om de Spaanse ambassade in Rabat aan te vallen. Meer details over de plannen van de man gaf 2M niet. De man zou geen rechtstreekse band hebben met de terroristengroep die achter de aanslagen in Catalonië zat, maar had ze op Facebook wel gefeliciteerd.

Een tweede verdachte werd opgepakt in een dorp vlak bij de grens met Algerije, aldus 2M. Hij woonde in Ripoll, het kleine stadje in het noordoosten van Spanje waar verschillende leden van de terreurcel woonden.

De beide mannen werden zondag al opgepakt. De Marokkaanse autoriteiten waren niet beschikbaar voor verdere commentaar.