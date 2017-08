Dochter Clinton neemt het op voor zoon Trump

Directe aanleiding zijn de denigrerende opmerkingen die Barron Trump kreeg over de kledij die hij de voorbije zomerdagen droeg. Zo schreef de Daily Caller dat hij zich eindelijk moet beginnen kleden zoals je van iemand in het Witte Huis kunt verwachten.

Chelsea Clinton trok zich de opmerkingen erg aan. Clinton zelf heeft de voorbije maanden herhaaldelijk uitgehaald naar vader Trump, maar ze nam het al regelmatig op voor Barron. Ook nu. ‘Het is tijd om hem met rust te laten, en hem de kindertijd te geven die hij verdient’, schreef ze op Twitter.

It's high time the media & everyone leave Barron Trump alone & let him have the private childhood he deserves https://t.co/Wxq51TvgDX