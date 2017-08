In en rond granietgroeves in India zijn kinderarbeid, schuldslavernij en onveilig en ongezond werk schering en inslag. En dat allemaal voor uw mooie keuken en badkamer.

De Indiase jongen Prajapati (14) was vijf, toen hij stopte met school. Er moest brood op de plank komen en dus moest hij aan de slag. Een ronselaar gaf zijn vader een voorschot van ongeveer 2.000 roepie (of 28 euro) om zijn zoon in de na­burige deelstaat Telangana in een granietgroeve te laten werken. Daar verdient Prajapati 70 euro per maand, geld dat allemaal naar zijn ouders gaat. ‘In uniform naar school gaan, zou me ook gelukkig hebben gemaakt’, zegt Prajapati. ‘Maar omdat ik uit een zeer arme familie stam, is het als oudste zoon mijn verantwoordelijkheid om mijn familie te helpen.’

De kans is groot dat de graniet die Prajapati kapt, versleept of inlaadt, op de Europese markt terechtkomt, misschien zelfs in België. De meeste graniet uit India is namelijk bestemd voor export. In waarde zijn China en de VS de grootste afnemers. In Europa is Duitsland de grootste importeur, gevolgd door Italië, het Verenigd Koninkrijk, Polen en België. De harde natuursteen wordt hier vooral verwerkt tot keukenwerkbladen, grafzerken en tegels. Minder bekend hier is dat de arbeidsomstandig­heden in de granietgroeves meestal schrijnend en zelfs ronduit onveilig zijn. Ook kinderarbeid komt er nog vaak voor. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van Landelijke India Werkgroep (LIW), Stop Kinderarbeid en Kerk in Actie.

Belgische bedrijven

De ngo’s en mensenrechtenorganisaties doen al langer onderzoek naar kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in India. Bij wijze van steekproef onderzochten ze deze keer in drie deel­staten 22 groeves die graniet leveren aan internationale bedrijven. Daarvan konden ze er in Europa 27 identificeren. Voor de Belgische markt gaat het om Beltrami uit Harelbeke en Hullebusch uit Ardooie (zie onderaan dit artikel). Zij konden worden gelinkt aan groeves in Chimakurthi, Andhra Pradesh. Alleen in het geval van Hullebusch werd kinderarbeid vastgesteld.

‘Positief is dat kinderarbeid in de groeves is afgenomen’, zegt Diewertje Heyl van LIW. ‘Zeker in Andhra Pradesh hebben de overheid, natuursteenbedrijven en ngo’s de voorbije jaren hard actiegevoerd. Veel groeves hangen af van arbeidsmigranten. De eigenaars vragen hen de jongste jaren ook steeds vaker om hun familie niet meer mee te brengen, zodat ze voor hen niet meer in onderdak hoeven te voorzien.’

‘Een helm of masker krijgen arbeiders alleen wanneer de inspectie langskomt. Velen lijden ook aan silicose, door het stof dat in hun longen kruipt’.

‘Kinderen onder de veertien hebben we niet gezien, onder de achttien wel – in 7 van de 22 groeves. Ook zij mogen van de Indiase wet nochtans niet werken, omdat het werk in granietgroeves te gevaarlijk is.’

‘Jammer genoeg komt kinder­arbeid wel nog vaak voor bij het verwerken van reststeen of granietafval uit de groeves tot kiezels of kasseien. Dat werk gebeurt vooral door vrouwen en kinderen. Het afval wordt buiten de groeve ergens gedumpt. Daarna beschouwen de eigenaars het niet meer als hun verantwoordelijkheid.’ Volgens de LIW worden die kiezels en kasseien soms ook geëxporteerd.

Per blok betaald

Groeve-arbeiders hebben meestal geen contract, nochtans verplicht. Ze worden per dag of per blok betaald. Overuren krijgen ze meestal niet, tenzij in drank. Vaak krijgen ze ook een ‘voorschot’ op hun loon of een lening. Voor eigenaars een noodzakelijke manier om genoeg werkvolk te vinden, voor arbeiders handig om het regenseizoen (wanneer de groeves onder water staan) te overbruggen. Maar volgens de LIW leiden die voorschotten in de praktijk tot schuldslavernij. ‘Arbeiders blijven in dat geval aan één groeve gebonden, omdat ze hun schuld nooit kunnen terugbetalen’, zegt Heyl. ‘Dat zien we vooral zodra voorschotten heel hoog oplopen, bijvoorbeeld meer dan een halfjaar salaris.’ We spreken in dat geval over ongeveer 500 euro.

‘Internationale bedrijven die op hun leveranciers en groeves druk uitoefenen om de regels te volgen, zullen sneller het verschil kunnen maken.’

Het is een vorm van uitbuiting en moderne slavernij, besluit de LIW. ‘De Indiase wet is duidelijk: schuld­slavernij kan niet. Maar de arbeiders zelf zijn zich veelal niet bewust van het probleem. “Zo gaat het hier nu eenmaal”, zeggen ze. Zelf liggen ze veel meer wakker van de onveilige en ongezonde werkomstandigheden.’

Dodelijke ongevallen

Zes op de tien arbeiders zeggen ­elke maand tot een derde van hun loon aan medische zorg te moeten uitgeven. ‘Velen hebben wonden aan handen en voeten, of gezichts- en gehoorproblemen, omdat ze geen beschermingsuitrusting dragen’, zegt Heyl. ‘Een helm of masker krijgen ze alleen wanneer de inspectie aangekondigd langskomt.’ Veel arbeiders lijden ook aan silicose, door het stof dat in hun longen kruipt. Daardoor sterven ze dikwijls jong. Elk jaar gebeuren ook verschillende dodelijke ongevallen. In een groeve in Chimakurthi vielen in 2010 bij één ongeval twaalf doden.

Kinderarbeid en andere mensenrechtenschendingen zijn in de zandsteenwinning in Rajasthan evenzeer schering en inslag. Dat stelde onze redactie twee jaar geleden nog ter plekke vast. Ook die steen (vooral kasseien) komt massaal terecht op de Belgische markt. ‘Maar de export van graniet is veel groter en economisch waardevoller’, zegt Heyl. ‘Internationale bedrijven die op hun leveranciers en groeves druk uitoefenen om de regels te volgen, zullen sneller het verschil kunnen maken.’

‘Groeves zijn de zwakke schakel’ Volgens het rapport van de LIW werd in de groeve waar het Belgische bedrijf Beltrami – via leveranciers – graniet afneemt, geen kinderarbeid vastgesteld. Er is wel een risico op schuldslavernij. Minimumlonen en overuren worden er betaald. Sommige arbeiders hebben alleen een helm als veiligheidsuitrusting.

‘Het is jammer dat de LIW niet wil zeggen over welke groeve het gaat, dan zouden we onze leveranciers op de hoogte kunnen brengen’, zegt Herwig Callewier, zaakvoerder van Beltrami. ‘Wij werken in India met twee leveranciers die de grote blokken uit de groeves in hun fabrieken verzagen. Die zijn supermodern, de arbeidsomstandig­heden zijn er even goed als in Europa. Maar het is juist dat de groeves de zwakke schakel in de keten zijn. Al denk ik dat de grootste problemen te vinden zijn bij de verwerking van het restafval voor de lokale markt.’

‘Veel hangt af van de controle van lokale overheden. In de ene deelstaat is de controle veel strikter dan in de andere. Wij hebben de hulp van de overheid nodig om iets af te dwingen. Wij kunnen geen politieman spelen.’ Herwig Callewier Beltrami