De vijfde etappe in de 55e Ronde van de Toekomst is een prooi geworden voor Vasili Strokau. De Wit-Rus maakte deel uit van een vroege vlucht van drie en haalde het na 157,1 kilometer van Montreuil-Bellay naar Amboise, voor de Oostenrijker Patrick Gamper. Zijn landgenoot Ilya Volkau strandde elf seconden later op de derde plaats. De Deen Kasper Asgreen verliest zijn leiderstrui aan Gamper.

Al vroeg in de wedstrijd trokken met Strokov en Volkau twee Wit-Russen op avontuur. Zij kregen het gezelschap van Gamper. Het peloton had na enkele snelle etappes er duidelijk wat minder zin in en de voorsprong liep snel op tot 6 minuten. Het sein voor twee renners om een tegenaanval op te zetten vanuit het peloton. De poging van de Portugees José Fernandes en de Fransman Thibault Guernalec zou echter niet ver reiken. Wel brak achter hen het peloton in stukken en was de organisatie in de achtervolging niet goed genoeg.

De voorsprong zakte niet snel genoeg, de winnaar bleek vooraan te zitten. De Wit-Russen speelden het ploegenspel perfect. Finaal zou Strokau ontsnappen met Gamper en zou de Wit-Rus aan het langste eind trekken. De pelotonsprint om de vierde plek werd bijna vier minuten later gewonnen door de Noor Kristoffer Halvorsen.

In de stand heeft Gamper 1:23 voor op Volkau, Asgreen staat nu derde op 3:45. Onze landgenoten Emiel Planckaert (15de) en Bjorg Lambrecht (16de) staan nog goed geplaatst in het klassement.