Bondscoach wil niet dat Red Lions gaan zweven na demonstratie op EK hockey: “Gedaan met dromen”

Shane McLeod, de bondscoach van de Red Lions, vindt dat zijn spelers na de 5-0 demonstratie tegen Nederland met de voeten op de grond moeten blijven. “We hebben vanochtend nagenoten van de zege, maar moeten nu de knop omdraaien”, vertelde de 42-jarige Nieuw-Zeelander dinsdag.

“We mogen tevreden zijn met de overwinning en de manier waarop, maar moeten beseffen dat we nog niets bereikt hebben. Daarom zijn we er vanmiddag opnieuw stevig ingevlogen. Gedaan dus met dromen en weer hard werken.”

McLeod kwam in oktober 2015 aan het hoofd van de Red Lions, die sindsdien olympisch zilver haalden en ook op dit EK weer sterk voor de dag komen. Wat is het geheim van de bondscoach? “Er is niet echt een wonderwiddel op succes”, nuanceert de Nieuw-Zeelander. “Maar ik hecht veel belang aan de mentaliteit van mijn spelers, en zorg ervoor die iedereen op gelijke golflengte zit. Daarnaast is er ook een goede wisselwerking tussen trainers, staf en spelers. We hebben geen geheimen voor mekaar. Het is fijn om te werken met zo’n groep vol intelligente gasten.”

De Red Lions zijn na de 5-0 zege tegen Nederland zeker van plaats in halve finales. Eerder klopten ze Oostenrijk met 4-1. Woensdag geven de Belgen Spanje partij in hun derde en laatste poulematch.

LEES OOK: Nederland moet bekomen na uppercut van Red Lions: “Belgen waren meedogenloos”