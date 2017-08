Chauffeur die bushalte in Marseille aanreed is psychotisch

De dertiger die maandag opzettelijk tegen twee bushaltes reed in de Zuid-Franse stad Marseille, en daarbij een persoon doodde en een andere verwondde, lijdt ‘waarschijnlijk aan een psychose’. Dat blijkt uit het psychiatrische onderzoek door het parket dat dinsdag werd uitgevoerd.

De man heeft bekend dat hij drie dagen eerder in Marseille de bestelwagen had gestolen waarmee hij maandag inreed op mensen aan twee bushaltes in Marseille. Hij gaf geen informatie over de feiten die hij met het voertuig pleegde, aldus de procureur van Marseille Xavier Tarabeux.

Het psychiatrisch onderzoek heeft een ‘psychotisch proces’ onthuld, en uit het onderzoek blijkt ook dat de toestand van de man verenigbaar is met zijn detentie.

De autoriteiten verklaarden al snel na de feiten dat een terroristisch motief uitgesloten werd, nadat in de wagen van de man een brief van een psychiatrische instelling werd aangetroffen. Daarnaast vonden de speurders ‘een filosofisch boek’ en een boek over de islam.

‘Het gerecht zal zich uitspreken over de feiten, maar uit de geschiedenis van de man blijkt niet dat het om iemand gaat die terreurdaden zou plegen’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb aan BFMTV.

De man werd eind 2015 al veroordeeld tot drie jaar cel, deels met uitstel voor diefstal en poging tot diefstal. Hij verliet op 17 mei de gevangenis en werd vervolgens opgenomen in de psychiatrie.