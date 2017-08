Quick Step draait de rollen om in Vuelta: assist Lampaert, nu maakt Trentin het af

Matteo Trentin heeft de vierde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan toonde zich de snelste van het pak in een licht oplopende laatste lijn in Tarragona nadat Yves Lampaert hem uitstekend afgezet had. Het tweetal draaide zo de rollen van twee dagen geleden om. Met Tom Van Asbroeck, Edward Theuns en Jens Debusschere eindigden maar liefst drie Belgen in de top vijf. Chris Froome blijft leider.

De vierde etappe van de Ronde van Spanje daalde vanuit Andorra af naar Catalonië. Weg uit de bergen dus, richting open zon en 34 graden. Puffen en zweten in een etappe waar een bescheiden klimmetje, de Alto de Belltall, op 66 kilometer van de meet de enige hindernis vormde. Een oplopende aankomst maakte dat lichtere sprinters en punchers in het voordeel waren in aankomstplaats Tarragona.

Na zes kilometer was de vlucht van de dag vertrokken. De gelukkigen: Stéphane Rossetto (Cofidis), Diego Rubio, Nicholas Schulz (allebei Caja Rural-Seguros RGA), Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon) en na enige aarzeling toch ook Yohan Le Bon (FDJ). Die vijf kregen al snel zeven minuten cadeau van het peloton.

Rossetto en Rubio maken er duo-aanval van

Op de puist die de Alto de Belltall heet, volgde de schifting bij de vijf vooraan. Rossetto en Rubio kozen het hazenpad en haalden de bergpunten en later ook de bonificaties voor de tussenspurt binnen.

Achteraan het peloton was het minder plezant: een zieke John Degenkolb had moeite om het stijgende tempo bij te benen. De Duitser had eerder al aangegeven dat hij geen honderd procent was en dat hij om die reden in dienst van onze landgenoot Edward Theuns zou rijden, zijn ploegmaat bij Trek. Ook Rafal Majka gaf aan dat hij met een ziekte sukkelde, terwijl met Wilco Kelderman de kopman van Team Sunweb tegen de grond ging. Gelukkig voor de Nederlander zonder al te veel erg.

Drie Belgen in de top vijf

De twee eenzame vluchters werden op negen kilometer van de streep opgeschrokt door het peloton. Dat werd nog eens opgeschrikt door een valpartij toen Domenico Pozzovivo en Dani Moreno ten val kwamen. De Italiaan zou uiteindelijk ruim drie minuten verliezen en lijkt het algemene klassement te mogen vergeten. Ook onze landgenoot Jelle Wallays ging hard tegen het asfalt en leek niet verder te kunnen.

Vooraan trokken ze zich daar echter niet veel van aan: in een denderend tempo ging het richting finish, waar Quick Step Floors eerst de leiding pakte onder impuls van een sterke Yves Lampaert. Die zette zijn maatje Matteo Trentin perfect af en de Italiaan deed de rest, voor de neus van Juan José Lobato. Tom Van Asbroeck werd derde, Edward Theuns vierde en Jens Debusschere vijfde. Zo stonden er zowaar drie Belgen in de top vijf.

Woensdag brengt de vijfde etappe het peloton van Benicassim naar Alcossebre (Valencia). De rit is 175,7 kilometer lang. Onderweg worden er drie cols van tweede en twee van derde bedwongen. De aankomst ligt op de Ermita Santa Lucia, een muur van 3,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,8 procent.

Top tien:

1. Matteo Trentin (Quick Step) in 4:43:57

2. Juan José Lobato (LottoNL-Jumbo) z.t.

3. Tom Van Asbroeck (Cannondale-Drapac) z.t.

4. Edward Theuns (Trek) z.t.

5. Jens Debusschere (Lotto Soudal) z.t.

6. Sacha Modolo (UAE) z.t.

7. Lorenzo Manzin (FDJ) z.t.

8. Sören Kragh (Team Sunweb) z.t.

9. Youcef Regulgul (Team Dimension Data) z.t.

10. Jetse Bol (Manzana Postobón Team) z.t.