Kan Trump Afghanistan redden?

Met de aankondiging van Donald Trumps nieuwe strategie voor Afghanistan, breekt een volgende fase aan voor de oorlog die intussen al zestien jaar woedt. Kan de verschuiving in strategie - op zich minimaal - soelaas brengen?

Op Donald Trumps strategie voor Afghanistan werd lang gewacht, en maandagavond onthulde de Amerikaanse president eindelijk de krijtlijnen. Toch weigerde hij een deadline, troepencijfers of overwinningscondities vrij te geven. Experts zijn daardoor nog steeds niet zeker dat de nieuwe koers naar de overwinning zal leiden.

Hoe vaag de president ook blijft, het komt er op neer dat er meer Amerikaanse boots on the ground zullen komen. Dat dit niet in de hoedanigheid zal zijn zoals zijn voorganger president Obama met zijn befaamde surge in 2009 deed, doet vermoeden dat het plan geen plan is. Want hoe kunnen enkele duizenden troepen wat tienduizenden niet voor elkaar kregen?

Hoewel Trump het Amerikaanse publiek altijd heeft bezworen dat de Afghanistan oorlog niet in de belangen van de Verenigde Staten is, lijkt hij nu toch mee te gaan met defensie-havikken in zijn overheid. Die dringen al geruime tijd aan op een nieuwe Afghanistan-strategie - lees: meer troepen.

Zonder cijfers te noemen, lijkt de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan voor de komende tijd verzekerd. De Amerikanen willen winnen. 'We gaan niet opnieuw aan natie-opbouw doen. We gaan terroristen doden,' verzekert de president.

En daar lijken de Amerikanen best goed in. Met 42.000 uitgeschakelde strijders sinds 2001 leek de Taliban in 2014 gedecimeerd en verslagen. Maar bij het vertrekken van het gros van de Amerikaanse troepen, bleek al snel dat de Afghaanse veiligheidsdiensten niet in staat zijn om de Taliban onder de duim te houden. De laatste jaren neemt de beweging heel wat gebieden terug in, tot veertig procent van het land.

De vraag is dan ook of deze verse lading vuurkracht het tij kan doen keren. Inzetten op het Afghaanse leger lijkt consensus te blijven, al vordert de training van dat leger moeizaam. Het conflict lijkt dan ook af te stevenen op nieuwe, trieste records.