Japanse politie houdt tegenstanders van dolfijnenjacht in het oog

In de Japanse gemeente Taiji is een tijdelijk politiekantoor ingericht om toezicht te houden op de tegenstanders van de jaarlijkse dolfijnenjacht, die plaatsvindt tussen september en maart.

Vorig seizoen slaagden activisten erin enkele dolfijnen te bevrijden door een net kapot te snijden. Manifestanten beschadigden in het verleden in het stadje ook monumenten over de jacht.

Taiji, in de prefectuur Wakayama, raakte in 2009 wereldwijd bekend door de Oscarwinnende documentaire ‘The Cove’, waarin de praktijken van de Japanse omstreden dolfijnenjacht worden toegelicht. Tijdens de jacht slaan vissers in hun boot met een hamer op metalen staven om de sonar van de dolfijnen te desoriënteren en hen zo in een inham te drijven. Sommige dolfijnen worden geselecteerd voor dolfinaria, terwijl de rest wordt afgeslacht.

Sinds de politie in 2011 een tijdelijk politiekantoor in Taiji opende, trokken aanzienlijk minder dierenrechtenactivisten naar de gemeente.