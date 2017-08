Kimi Raikkonen rijdt ook in 2018 voor Ferrari

Ferrari heeft bevestigd dat Kimi Raikkonen ook volgend jaar nog voor de Italiaanse renstal zal rijden.

Kimi Raikkonen zal ook volgend jaar nog voor Ferrari rijden. De Fin staat momenteel vijfde in de wk-tussenstand en speelde dit seizoen al meermaals perfect de rol van tweede rijder door teamgenoot en wk-leider Sebastian Vettel te steunen.

Ferrari bedankt de Fin nu door hem een nieuw contract voor 2018 te geven. 2018 zal Raikkonen zijn achtste seizoen voor de Scuderia worden, al reed hij al dien seizoenen niet aan één stuk voor Ferrari.

Raikkonen debuteerde in 2001 bij het Sauber F1 team en reed van 2007 tot en met 2009 reeds voor Ferrari. Na het seizoen 2009 nam hij afscheid van de Formule 1. In 2012 maakte Raikkonen een comeback bij Lotus, waarna hij na twee seizoenen opnieuw voor Ferrari ging rijden.

De laatste keer dat Raikkonen een race wist te winnen was de GP van België in 2009. De wereldkampioen van 2007 is echter nog steeds de laatste Ferrari-piloot die wereldkampioen werd. Van al de actieve F1-piloten is Raikkonen ook de rijder die het meeste aantal overwinningen behaalde tijdens de GP van België.

