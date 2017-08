Vlaamse truckers: 'Probleem vooral bij tolbakjes van Franse fabrikant'

Bij de Vlaamse transportbedrijven zijn er opvallend minder klachten dan bij hun Nederlandse collega’s over onterecht uitgeschreven boetes bij de kilometerheffing. ‘Het systeem draait met een aanvaardbaar laag niveau aan technische problemen.’

Volgens de Nederlandse transportfederatie TLN loopt het regelmatig technisch mis met de registratie- of tolbakjes in de vrachtwagens, zonder dat de chauffeurs een foutmelding krijgen. Zonder het te weten rijden ze dan ‘in overtreding’ rond op de Belgische autowegen en riskeren ze bij elke camera-controlepost een boete van 1.000 euro, klaagt TLN aan. De Nederlandse beroepsfederatie wil dat België de kilometerheffing opschort tot alle technische problemen met de tolbakjes zijn opgelost.

De Vlaamse transportfederatie TLV bevestigt dat de boordcomputers ‘niet feilloos zijn’. Maar, zegt TLV-secretaris Lode Verkinderen, ‘bij onze leden is er geen opstoot van klachten of boetes. Het systeem van de kilometerheffing draait tegenwoordig met een aanvaardbaar laag niveau aan technische problemen.’

Tegelijk erkent Verkinderen dat het voor truckers ‘soms heel moeilijk is’ om te na te gaan of de boordcomputer naar behoren werkt. ‘De overheid meldt vaak pas met weken vertraging dat er een probleem is. En het valt niet mee om bij een technisch defect snel een nieuw exemplaar te installeren.’

Franse tolbakjes

Volgens Verkinderen doen er zich vooral problemen voor met de tolbakjes van het Franse bedrijf Axxès, dat zo’n 10 procent van de markt in handen heeft. ‘Blijkbaar werkt de foutmelding er minder goed dan bij de boordcomputers van marktleider Satellic, waar de meeste Vlaamse transportbedrijven een exemplaar van hebben gekocht.’

TLV wijst voorts de Nederlandse kritiek van de hand dat de boetes in België onmiddellijk moeten betaald worden, ook als het transportbedrijf in beroep gaat. ‘Eerst de boete betalen en dan in beroep gaan, is een procedure die in alle Europese landen bestaat, behalve in Nederland.’

Lode Verkinderen pleit wel voor de invoering van een gradueel boetesysteem. ‘Nu geldt voor alle overtredingen een boete van 1.000 euro, zowel bij een technische fout of vergetelheid als bij bewuste fraude. Dat moet veranderen. De Vlaamse overheid heeft daar oren naar, maar helaas is het overleg met de Waalse overheid stilgevallen na de val van de Waalse regering.’