Op Brussels Airport brak dinsdagochtend een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Swissport. Tienduizenden reizigers werden doorheen de hele dag getroffen. 's Avonds werd een voorakkoord bereikt, dat voorgelegd zal worden aan het personeel.

Zowel het laden als het lossen van de vertrekkende en aankomende vluchten werd dinsdagochtend stilgelegd door een spontane staking bij de ochtendploeg van Swissport. Volgens Nathalie Van Impe, woordvoerster van Brussels Airport, behandelt Swissport circa 60 procent van de vluchten op Zaventem. Dinsdag betekende dat 420 vluchten.

‘De directie werd meermaals gewaarschuwd’, aldus ACV’er Kurt Callaerts. ‘Er is een tekort aan materieel, een tekort aan personeel en de werkdruk is te hoog. Deze ochtend sprong de rekker.' Er zijn onderhandelingen gaande, maar 'mocht men de staking proberen te breken, zullen we ook oproepen bij Aviapartner (de tweede afhandelaar op de luchthaven, red.) om mee te doen', klonk het strijdvaardig.

Financiële motieven

De staking heeft volgens de directie louter financiële motieven. Het personeel kreeg de voorbije jaren (van 2013 tot en met 2016) immers een premie van 190 euro, maar in de arbeidsovereenkomst voor 2017 is die niet inbegrepen. Dat zou tot de werkonderbreking hebben geleid. Volgens een Swissport-woordvoerder ging de directie er tijdens het overleg van dinsdagochtend mee akkoord om de premie dit jaar opnieuw uit te reiken, 'maar dat werd tot onze verbazing door de vakbonden van tafel geveegd'. Volgens de woordvoerder eisen de bonden een veelvoud.

Een eerste overleg leverde dus geen akkoord op. De directie zat dinsdagvoormiddag samen met stakeholders om de situatie te bespreken. Om 15 uur ging de directie met de vakbonden aan tafel.

Die partijen bereikten dinsdagavond uiteindelijk een voorakkoord. Dat verklaarde liberale vakbond ACLVB aan persagentschap Belga. Het voorakkoord zal worden voorgelegd aan het personeel.

Volgens de vakbond heeft de directie zich geëngageerd tot een premie voor het personeel en worden tijdelijke contracten verlengd. Ook is er een kalender opgesteld om de overige problemen op korte termijn aan te pakken.

Het is evenwel nog niet duidelijk wanneer het personeel geconsulteerd wordt en wanneer het werk hervat zou kunnen worden. Maar zelfs al mocht de staking woensdag voorbij zijn, dan zullen er toch nog gevolgen merkbaar zijn, zegt Nathalie Van Impe nog. De luchthaven blijft mensen aanraden om indien mogelijk enkel met handbagage te reizen, uiteraard met respect voor de voorschriften inzake afmetingen en dergelijke.

Passengers who depart to or from #brusselsairport on a flight handled by Swissport today or tomorrow: travel with carry-on baggage only.