Mertens door naar tweede ronde op WTA New Haven

Kwalificatiespeelster Elise Mertens (WTA 46) gaat, na winst tegen de Nederlandse Kiki Bertens maandag, door naar de tweede ronde in het WTA-toernooi in het Amerikaanse New Haven. New Haven is een voorbereidingstoernooi op de US Open. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Russin Daria Kasatkina (WTA 39).

De 21-jarige verloor de eerste set, met 4-6, maar kon de twee volgende sets tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 25) winnen (6-4 en 6-2). De wedstrijd duurde bijna twee uur.

De hoogstgeplaatste Belgische tennisster vervoegt zo Kirsten Flipkens (WTA 76), die zich eerder op de dag voor de achtste finale kon plaatsen, na winst tegen de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 30).

Mertens en Bertens stonden in januari al eens tegenover elkaar, in de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart. Onze landgenote haalde het toen met 6-2 en 7-5, enkele dagen later won ze ook het toernooi.