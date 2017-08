Miljoenen Amerikanen zetten gisteren de typische eclipsbrilletjes op om te genieten van een volledige of gedeeltelijke zonsverduistering. Ook vanuit de ruimte was het spektakel goed zichtbaar. Bovendien kregen ze in de staat Washington nog een opmerkelijke gast te zien, die maar al te graag met de zon op de foto wou.