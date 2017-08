De Deense politie heeft een deel van een vrouwelijk lichaam gevonden in de zee bij Kopenhagen. Het gaat om een romp zonder hoofd en ledematen. In hetzelfde gebied verdween de Zweedse journaliste Kim Wall twee weken geleden.

Een voorbijganger ontdekte maandag het vrouwentorso in het water bij het Deense eiland Amager en contacteerde de autoriteiten. Duikers van de politie doen onderzoek in het gebied.

Volgens de politie van Kopenhagen is het nog te vroeg om te zeggen of het om de vermiste Zweedse journaliste Kim Wall gaat, schrijft The Telegraph. ‘Natuurlijk vraagt de politie zich af, net als de media en iedereen, of dit vrouwelijk lichaam Kim Wall is’, aldus woordvoerder Jens Moller. ‘Het is echter nog veel te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen.’ Het lichaam zal worden onderzocht door een forensisch team.

Vermissing Kim Wall

Kim Wall werd op 10 augustus voor het laatst gezien toen ze samen met de Deense uitvinder Peter Madsen in de haven van Kopenhagen inscheepte op de bekende duikboot UC3 Nautilus, een creatie van de Deen. De duikboot zonk vrijdagochtend in de baai van Koge. Madsen werd gered door de marine, maar van Wall ontbrak ieder spoor.

De uitvinder beweerde aanvankelijk dat hij de vrouw na de tocht met de duikboot op een eiland in het Kopenhaagse havengebied had afgezet, maar de politie geloofde daar weinig van. Later veranderde hij zijn verhaal. Madsen beweert nu dat Wall door een ongeluk om het leven kwam in de UC3 Nautilus. Vervolgens zou hij haar overboord hebben gegooid.