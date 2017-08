Jubileumgoal Rooney en dom rood voor ‘duurste verdediger ter wereld’ verpesten eerste thuismatch Man City

Manchester City heeft zijn eerste thuismatch van het seizoen niet kunnen winnen. Wayne Rooney leek de bezoekers uit Everton lange tijd de volle buit te gaan bezorgen met zijn tweehonderdste goal in de Engelse Premier League, maar Raheem Sterling sleepte in de slotfase namens de Citizens nog een 1-1 gelijkspel uit de brand. De titelpretendent was voor de rust al tot tien herleid na een domme rode kaart voor ‘duurste verdediger ter wereld’ Kyle Walker. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany stonden de hele match tussen de lijnen voor de Citizens. Manchester United is zo de enige topclub in de Engelse Premier League die zijn eerste twee matchen wist te winnen.

Zowel Vincent Kompany als Kevin De Bruyne startten in de basis bij de thuisploeg, maar moesten van meet af tegen een stevige muur opboksen. Op het halfuur vond David Silva bijna het gaatje, maar zijn knal botste op de paal. Tegen de gang van het spel in waren het de bezoekers die op voorsprong klommen. Uitgerekend Wayne Rooney, die zo lang voor de grote concurrent uitkwam, schoof de 0-1 via doelman Ederson en de paal in doel. Een jubileumdoelpunt voor Rooney, die als tweede speler aller tijden de kaap van de tweehonderd goals in de Premier League rondde.

Net voor rust werkte rechtsback Kyle Walker, waar City afgelopen zomer maar liefst 57 miljoen voor neertelde, de blauwhemden nog wat dieper in de problemen. Op twee minuten tijd pakte hij evenveel keer een gele kaart, de laatste na een domme elleboog. Ook met een mannetje minder zou City echter blijven domineren. Everton leek echter te zullen standhouden, tot de laatste tien minuten. Doelman Jordan Pickford kon een streep van Danilo nog uit zijn doelvlak houden, maar was even later toch gezien toen Raheem Sterling een afvallende bal in één keer op de slof nam: 1-1. In het slot keek ook Everton-middenvelder Morgan Schneiderlin nog tegen een tweede gele kaart aan, maar gescoord werd er niet meer. Ook niet door Kevin Mirallas. De Rode Duivel bleef de volledige match op de bank bij Everton.

Everton en Manchester City tellen zo elk vier op zes na twee speeldagen. Daar zullen vooral de buren van United blij mee zijn, want zij zijn zo de enige Engelse topclub die zijn eerste twee wedstrijden wist te winnen.