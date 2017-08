‘Beboet te gierige verzekeraars’

Regeringspartij Open VLD pleit ervoor om boetes in te voeren voor verzekeringsmaatschappijen die zich onredelijk opstellen tegenover slachtoffers van ongevallen.

Na een ongeval komen verzekeringsmaatschappijen niet meteen over de brug met een schadevergoeding, omdat deskundigen eerst de fout en de schade moeten vaststellen. Dat proces kan soms jaren aanslepen.

‘Tijdens die gerechtelijke procedure houden de verzekeraars de voorschotten aan de slachtoffers soms bewust zo laag mogelijk’, zegt Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert. ‘Op die manier proberen ze hen sneller tot een minnelijke schikking te bewegen die in het voordeel is van de verzekeringsmaatschappij. Het leidt tot schrijnende situaties van slacht­offers die in zware financiële problemen komen, zeker als ze ook nog eens arbeidsongeschikt zijn.’

Lachaert heeft een wetsvoorstel klaar waardoor dergelijke verzekeraars in de toekomst tot 15 procent meer schadevergoeding dreigen te moeten betalen. Een rechter zou in dat geval kunnen vaststellen dat de verzekeraar ‘onredelijk te werk is gegaan’ en naar eigen goed­dunken de uiteindelijke schadevergoeding kunnen optrekken.

Het expertisecentrum Rondpunt.be is tevreden met de mogelijke ‘stok achter de deur’. Verzekeringsfederatie Assuralia vraagt op haar beurt meer nuance. ‘We moeten af van het idee dat het altijd de schuld is van de verzekeraar’, zegt woordvoerder François de Clippele. ‘Op aangeven van hun advocaat laten ook slacht­offers het proces soms moedwillig aanslepen.’